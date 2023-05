Startup Blue Living Group propone dejar de utilizar productos de limpieza en botellas de plástico de un solo uso y reutilizar la misma botella todas las veces. Costa Rica. Blue Living Group es una startup de impacto fundada en Costa Rica en 2021 que crea productos innovadores, atractivos y realmente sostenibles. El objetivo primordial es reducir el consumo de plástico de un sólo uso a través de limpiadores innovadores. Los productos Klean Tab proponen dejar de utilizar productos de limpieza en botellas de plástico de un solo uso y reutilizar la misma botella todas las veces. Klean Tab tiene productos de uso diario, que permiten a las personas y empresas llevar un estilo de vida más sostenible, al reducir plástico de un solo uso, químicos peligrosos y hasta un 97% de eemisiones de CO2. Kleantab son tabletas innovadoras y sostenibles que se convierten en productos de limpieza de uso diario. Kleantab tiene un alto poder desinfectante, es biodegradable, libre de microplásticos y formulado con tecnología alemana. Es un producto accesible y presenta una solución clara a la problemática ambiental del plástico de un solo uso. “Somos conscientes de la amenaza medioambiental a la que nos enfrentamos. Queremos reducir el consumo de plástico de un solo uso por medio de productos de limpieza innovadores. Debido a nuestra fuerte filosofía ambiental, además ejecutamos iniciativas que regeneran el medio ambiente.” comentan Alexander Anders y Daniel Kaune, fundadores de Blue Living Group. Como parte de su propuesta de negocio, Kleantab dona un árbol por cada botella vendida. La siembra de los árboles está a cargo de la ONG Tree Nation. Además, la Startup inició hace pocos meses un proyecto de apiarios propios en Sarchí de Alajuela, para apoyar la polinización de la zona. Algunos productos La gama de productos incluye tabletas de limpieza, detergentes para máquinas de lavaplatos, detergentes para ropa, desengrasantes, papel higiénicos de bambú y accesorios. Kleantab lavaplatos: Es para limpiar los platos en la máquina lavaplatos. También funciona como poderoso desengrasante de parrillas y bandejas (en este caso se diluye una tableta en 500ml de agua caliente). Ideal para eliminar grasas y aceites en la industria (PH alcalino). Kleantab cocina:

Es para limpiar y desinfectar áreas de cocinas. Ideal para eliminar grasas y aceites en la cocina del hogar (PH alcalino).

Es un limpiador contra grasa y manchas de aceite. Limpia residuos de quemado. Desengrasa sin restregar. Elimina los malos olores. Kleantab multiuso

Elimina la grasa y la suciedad. Resultado brillante con olor fresco. Fuerte poder limpiador. Suave para cualquier superficie. Los productos de Kleantab están a la disposición del público por medio de sus perfiles en Facebook e Instagram: "Kleantab.cr". Para cotizaciones corporativas, puede contactar a Alexander Anders al correo [email protected] o al +506 8439-9090.

