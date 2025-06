A pesar de la incertidumbre económica y geopolítica, los bancos están invirtiendo en tecnología, con un claro enfoque en la experiencia del cliente, la protección y la innovación

Ciudad de México. – En el Temenos Community Forum ’25 en Madrid, Temenos, líder mundial en tecnología bancaria, compartió las perspectivas de un estudio global encargado a Hanover Research, hecho a 424 líderes empresariales y tecnológicos en servicios financieros, el cual muestra un cambio audaz en las prioridades bancarias.

La investigación de Temenos muestra que las instituciones financieras están acelerando las inversiones en tecnología y están poniendo la experiencia del cliente, la innovación y la eficiencia operativa como prioridad en sus agendas estratégicas. La inversión en tecnología para mejorar la experiencia del cliente se convirtió en la principal prioridad estratégica para el 46% de los bancos de todo el mundo, seguida de cerca por el lanzamiento de nuevos productos y servicios (35%) y la búsqueda de una mayor eficiencia operativa (34%).

Ante los rápidos cambios geopolíticos, los bancos necesitan modernizarse para poder predecir, comprender y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado; capacidades para las que sus sistemas legados no están equipados. Para satisfacer estas demandas, el 77% de las instituciones financieras están invirtiendo en análisis de datos e información impulsada por IA y el 68% en sistemas de core bancario basados en la nube, todo ello manteniendo un fuerte enfoque en la protección tanto de sí mismas como de sus clientes como prioridad.

En medio de las turbulencias provocadas por la inflación, los aranceles y las tensiones comerciales, la mayoría de los bancos anticipan que aumentarán la inversión en tecnología para proteger mejor a los clientes (84%) y en tecnología para mejorar la eficiencia operativa (81%). Además, tres cuartas partes de los bancos planean aumentar sus inversiones para mejorar la integración de sistemas (75%) y el análisis de datos (73%).

La mayoría de los profesionales (81%) está de acuerdo en que si los bancos no implementan la inteligencia artificial se quedarán atrás de la competencia. Si bien solo el 11% de los bancos han implementado completamente la IA generativa en la actualidad, el 43% está en proceso, lo que indica que más de la mitad está avanzando con una implementación real. En particular, el 60% de los profesionales de la banca ven la IA como una herramienta para aumentar, no para reemplazar, a la fuerza laboral humana.

En su discurso de apertura en el TCF, Isabelle Guis, Chief Marketing Officer (CMO) de Temenos, dijo: «el mensaje es claro: si bien los bancos continúan invirtiendo en modernización, lo están haciendo con una estrecha atención a la evolución de la dinámica del mercado. Las instituciones financieras entienden que mantenerse competitivas significa estar preparadas para adaptarse, y cada vez se reconoce más que si no se adopta pronto la IA podrían quedarse atrás».

Los resultados del estudio relacionado con la IA y la IA generativa se discutieron en un seminario web reciente con Jerry Silva, vicepresidente de programas de IDC, Maya Mikhailov, fundadora y directora ejecutiva de Savvi AI e Isabelle Guis, CMO de Temenos

Sobre la investigación

La encuesta, realizada por Hanover Research en abril de 2025, capturó las opiniones de 424 altos ejecutivos bancarios de los sectores retail, comercial, de cooperativas de crédito y de gestión de patrimonios. Todos los encuestados ocupaban puestos de nivel directivo o superior en TI o funciones empresariales que supervisaban productos, servicios o estrategias. La encuesta tuvo un alcance global, con participantes de las Américas (53%), Europa (24%), Oriente Medio y África (17%) y Australia/Nueva Zelanda (6%).

