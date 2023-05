La empresa Ecoanálisis organiza su evento «Tipo de cambio y perspectivas económicas y sistemas financieros». 10 de Mayo

9 am a 11:30 am

Hotel Intercontinental, San José Costa Rica Charla 1:

Efecto del tipo de cambio de USD sobre la economía nacional y centroamericana.

Expositor: Luis Mesalles, Socio consultor de Ecoanáisis. Charla 2:

Shocks económicos que afectan la economía de Estados Unidos y Europa.

Expositor: Edgar Robles, Socio consultor de Ecoanáisis. Reservar espacio: +506 6079-9549 [email protected] Nuria Mesalles previous Startup propone utilizar productos de limpieza reutilizando la misma botella next Más de 20 cervecerías participarán en Expo Birra

: Trying to access array offset on value of type bool inon line