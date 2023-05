Una experiencia única para los verdaderos fanáticos de la cerveza tendrá lugar este 28 y 29 de abril en Parque Viva. En el encuentro Expo Birra se degustarán marcas nacionales, artesanales y extranjeras. Los amantes de la cerveza tienen una cita obligatoria en Expo Birra Costa Rica, este 28 y 29 de abril en Parque Viva. En ese recinto podrán conocer y disfrutar cervezas de todo el mundo y de la más amplia variedad ofrecidas por 20 cervecerías nacionales y extranjeras. Comida, música, la degustación de una gran variedad de cervezas, y la posibilidad de escuchar de boca de los expertos todo sobre esta legendaria bebida será parte del ambiente en esta feria, señaló Nuria Mesalles, vocera de Eka Consultores y Apetito, organizadores del evento. “Expo Birra nace como respuesta al creciente interés en el mercado costarricense por probar cervezas de diferentes variedades, orígenes, historias y marcas. En años anteriores realizamos otras actividades dedicadas a la cerveza artesanal y debido a la gran respuesta este año decidimos ampliar el espectro para que los visitantes puedan disfrutar de una feria donde puedan encontrar todo lo que ofrece el mercado en un solo lugar”, aseguró Mesalles. En la Expo Birra participarán Fifco, Dirigo Fermentory, Ciamesa, El Viaje Cervecería, Costa Rica Meadery, Barriles y Cervezas, TicoBirra, Importadora y Distribuidora Ancyfer, Cerveza Ambar, Collective Arts CR, La Micheladería CR, Primate, Distribuidora Isleña, Rancho Humo, Ambar, CR Beer Factory, La Troja Cervecería Artesanal, Chirripoberg cervecería, El Rincón de los Milagros y La Vocha, PAPATA y Distribuidora isleña, entre otros. Charlas Junto con las degustaciones la Expo Birra tendrá también charlas para adentrarse más en esta bebida. Algunas de ellas son: Cómo tomar cerveza y principios de maridaje a cargo de Costa Rica Beer Factory, el viernes 28 de abril. Un día después Alejandra Araya, copropietaria y fermantóloga de Costa Rica Meadery hablará sobre el emocionante universo de sabores Hidromiel. Todas las charlas serán gratuitas y no requieren de inscripción previa. Dinámica Expo Birra le dará a los participantes la posibilidad de probar diferentes cervezas. Con su entrada cada persona recibirá un vaso y cuatro tokens que podrá canjear en los diferentes stands para participar en la degustación de la cerveza que más le llame la atención. En caso de que la persona quiera participar en más de cuatro degustaciones podrá adquirir tokens adicionales por un valor de ¢1000. Expo Birra será un encuentro para mayores de 18 años. Las entradas están disponibles en el sitio expobirra.com Los boletos se encuentran disponibles a un precio de $19 (viernes) y $27 (sábado). Esta incluye un vaso para degustaciones y cuatro tokens canjeables por cerveza o comida. Expo Birra abrirá sus puertas el 28 de abril de 5 p.m., a 10 p.m., y el 29 de abril desde la 1 p.m., hasta las 10 p.m. Lista de cervezas

