Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFUBL, NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA”, “KOF” o la “Compañía”), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas, anunció sus resultados consolidados para el segundo trimestre de 2023. DATOS RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE Crecimiento de volumen 7.0% — logramos un récord de mil millones de cajas unidad por primera vez durante un trimestre

Crecimiento de ingresos 7.2%

Crecimiento de utilidad de operación 11.9%

Crecimiento de utilidad neta mayoritaria 6.5%

Utilidad por acción 1 de Ps. 0.29 (Utilidad por unidad fue de Ps. 2.34 y por ADS fueron Ps. 23.45.) • Alcanzamos más de 910 mil compradores activos mensuales en Juntos+, nuestra plataforma omnicanal negocio a negocio (B2B) DATOS RELEVANTES DE LOS PRIMEROS SEIS MESES Crecimiento de volumen 6.8%

Crecimiento de ingresos 9.2%

Crecimiento de utilidad de operación 12.1%

Crecimiento de utilidad neta mayoritaria 17.3% • Utilidad por acción1 de Ps. 0.53 (Utilidad por unidad fue de Ps. 4.21 y por ADS fueron Ps. 42.07) • Alcanzamos más de US$ mil millones en ingresos digitales, a través de Juntos+ Ian Craig, Director General de Coca-Cola FEMSA, comentó: “Nos complace reportar otro trimestre con resultados positivos. Durante el periodo, nuestro volumen creció en todos los territorios y superó las mil millones de cajas unidad por primera vez en un trimestre. En particular, nuestros esfuerzos para optimizar costos y generar eficiencias dieron como resultado mejoras secuenciales en los márgenes. En el frente digital, el despliegue de Juntos+, nuestra plataforma omnicanal negocio a negocio (B2B), nos permitió alcanzar más de US$ 1,000 millones en ventas digitales durante los primeros seis meses del año. Todo esto, mientras continuamos reforzando nuestro enfoque en el cliente para profundizar nuestra relación con ellos y mejorar su experiencia. Entrando en la segunda mitad del año, confiamos en nuestra capacidad para mantener nuestro impulso de crecimiento. Finalmente, quiero felicitar a nuestro equipo de Coca-Cola FEMSA Argentina, que fue reconocido por The Coca-Cola Company con la Copa Candler 2022 por su excelencia en ejecución, talento y cultura. Trabajando como un solo equipo con nuestros colegas de The Coca Cola Company, nuestro equipo en Argentina ha hecho este reconocimiento posible”. 25 de julio de 2023 EVENTOS RELEVANTES El 3 de mayo de 2023, Coca-Cola FEMSA llevó a cabo el primer pago del dividendo declarado en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas por Ps. 0.3625 por acción para una distribución total en efectivo de Ps. 6,092 millones.

El 12 de junio de 2023, Coca-Cola FEMSA proporcionó una actualización sobre el incidente de ciberseguridad publicado anteriormente. En esta actualización, la Compañía anunció que su investigación determinó que el responsable del incidente extrajo y publicó ciertos datos de la Compañía. Es importante destacar que la Compañía también anunció que este incidente de ciberseguridad no tuvo un impacto adverso significativo en las operaciones comerciales o funciones relacionadas de Coca-Cola FEMSA, y nuestro servicio a los clientes continúa sin interrupciones. La seguridad de datos es extremadamente importante para nosotros. Nuestro equipo, incluidos expertos externos, ha estado trabajando para mejorar nuestro programa de gestión de riesgos de ciberseguridad y nuestra postura de seguridad.

El 12 de julio de 2023, Coca-Cola FEMSA, The Coca-Cola Company y otros socios embotelladores líderes anunciaron la creación de un fondo de capital de riesgo enfocado en la sostenibilidad en sociedad con Greycroft. La creación del fondo de US$137.7 millones se enfocará en inversiones clave en empaques, descarbonización y otras iniciativas con el potencial de reducir la huella de carbono del sistema Coca-Cola. Los US$137.7 millones de capital del fondo provienen principalmente de US$15 millones de capital comprometido de cada una de las empresas participantes. • El 18 de julio de 2023, Coca-Cola FEMSA Argentina fue premiada por The Coca-Cola Company con la Copa Candler 2022. La Copa Candler, que lleva el nombre de Asa Candler, fundador de The Coca-Cola Company y quien otorgó la primera franquicia de Coca-Cola a nivel mundial, es un premio que se otorga en reconocimiento a la excelencia en la ejecución, sumada a la inversión en el desarrollo, capacitación y cultura. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Resultados consolidados del segundo trimestre Ingresos totales 61,428 57,311 7.2% 16.9% Utilidad bruta 27,267 25,271 7.9% 16.9% Utilidad de operación 8,562 7,652 11.9% 18.7% EBITDA (2) 11,439 10,607 7.8% 16.0% Volumen aumentó 7.0% a 1,018.9 millones de cajas unidad, impulsado por el crecimiento del volumen en todos nuestros territorios, incluyendo un sólido desempeño en México, Brasil, Guatemala y Uruguay. Excluyendo la adquisición de Cristal, el negocio de agua en garrafón en México, el volumen total habría aumentado un 5.2%. Ingresos totales aumentaron 7.2% a Ps. 61,428 millones. El crecimiento del volumen, las iniciativas de optimización de ingresos y los efectos de mezcla favorables impulsaron este aumento. Estos factores fueron parcialmente contrarrestados por efectos de conversión de moneda desfavorable a pesos mexicanos. Sobre una base comparable, excluyendo las conversiones de moneda, los ingresos totales aumentaron un 16.9%. Utilidad bruta aumentó 7.9% a Ps. 27,267 millones y el margen bruto aumentó 30 puntos base a 44.4%. Este incremento en la utilidad bruta fue impulsado principalmente por el crecimiento de nuestras ventas y estrategias favorables de cobertura de materias primas. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por mayores costos de edulcorantes a lo largo de nuestros territorios. Sobre una base comparable, la utilidad bruta aumentó 16.9%. Utilidad de operación aumentó 11.9% a Ps. 8,562 millones y el margen de operación aumentó 50 puntos base a 13.9%. Esta expansión fue impulsada principalmente por un sólido desempeño en ventas y una ganancia cambiaria operativa en México como resultado de una apreciación del peso mexicano. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por un aumento en los costos de las materias primas, principalmente edulcorantes, aunado a un aumento en los gastos operativos tales como gasto laboral, de mercadotecnia y mantenimiento. Sobre una base comparable, la utilidad de operación aumentó 18.7%. Resultado integral de financiamiento registró un gasto de Ps. 1,377 millones, comparado con un gasto de Ps. 574 millones en el año anterior. Este incremento fue impulsado principalmente por una pérdida cambiaria de Ps. 437 millones en comparación con una ganancia de Ps. 80 millones, ya que nuestra exposición neta de efectivo en dólares estadounidenses se vio afectada negativamente por la apreciación del peso mexicano y el real brasileño. Adicionalmente, registramos una pérdida de Ps. 68 millones en instrumentos financieros en comparación con una ganancia de Ps. 355 millones debido a una ganancia única en el valor de mercado reconocida durante el mismo periodo de 2022. De acuerdo con la NIIF 9, a partir del segundo trimestre de 2022 estamos reconociendo la ganancia o pérdida de cobertura en el instrumento de deuda que se está cubriendo utilizando derivados de tasa de interés. Estos efectos fueron parcialmente compensados por una disminución en nuestro gasto por intereses, neto, principalmente como resultado de una mayor ganancia en nuestros ingresos por intereses que fue impulsada por un aumento en las tasas de interés. Finalmente, reconocimos una menor ganancia por posición monetaria en subsidiarias inflacionarias durante el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Impuestos como porcentaje de la utilidad antes de impuestos fue de 27.2% en comparación con 35.5% durante el mismo periodo de 2022. Esta disminución fue impulsada principalmente por efectos inflacionarios favorables en México e impuestos diferidos. La utilidad neta de la participación controladora alcanzó Ps. 4,926 millones en comparación con Ps. 4,627 millones durante el mismo periodo del año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por el crecimiento de la utilidad de operación, parcialmente contrarrestado por un aumento en nuestro resultado integral de financiamiento. La utilidad por acción1fue de Ps. 0.29 (La utilidad por unidad fue de Ps. 2.34 y por ADS de Ps. 23.45.). RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS PRIMEROS SEIS MESES Ingresos totales 118,641 108,635 9.2% 19.2% Utilidad bruta 52,657 47,933 9.9% 19.2% Utilidad de operación 16,269 14,512 12.1% 19.4% EBITDA (2) 21,930 20,461 7.2% 15.6% Volumen aumentó 6.8% a 1,958.5 millones de cajas unidad, impulsado por el crecimiento del volumen en todos nuestros territorios, incluyendo un sólido desempeño en México, Brasil y Guatemala. Excluyendo la adquisición del negocio de agua en garrafón Cristal en México, el volumen total aumentó 5.0%. Ingresos totales aumentaron 9.2% a Ps. 118,641 millones. El crecimiento del volumen, las iniciativas de optimización de ingresos y los efectos de mezcla favorables impulsaron este aumento. Estos factores fueron parcialmente contrarrestados por efectos de conversión de moneda desfavorable a pesos mexicanos. Sobre una base comparable, los ingresos totales aumentaron 19.2%. Utilidad bruta aumentó 9.9% a Ps. 52,657 millones y el margen bruto se expandió 30 puntos base a 44.4%. Este aumento de la utilidad bruta fue impulsado principalmente por nuestro crecimiento en ventas y estrategias favorables de cobertura de materias primas. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por mayores costos de edulcorantes en nuestros territorios. Sobre una base comparable, la utilidad bruta aumentó 19.2%. Utilidad de operación aumentó 12.1% a Ps. 16,269 millones y el margen de operación se expandió 30 puntos base a 13.7%. Esto fue impulsado principalmente por un sólido desempeño de nuestras ventas y una ganancia cambiaria operativa en México como resultado de la apreciación del peso mexicano. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por un aumento en los costos de materias primas, principalmente edulcorantes, aunado a un aumento en los gastos operativos tales como laboral, de mercadotecnia y mantenimiento. Sobre una base comparable, la utilidad de operación aumentó 19.4%. Resultado integral de financiamiento registró un gasto de Ps. 2,774 millones, comparado con un gasto de Ps. 2,765 millones en el año anterior. Esto se explica principalmente por una mayor pérdida cambiaria de Ps. 1,066 millones en comparación con una pérdida de Ps. 85 millones durante los primeros seis meses del año anterior, ya que nuestra exposición neta de efectivo en dólares estadounidenses se vio afectada negativamente por la apreciación del peso mexicano y el real brasileño. Además, registramos una menor ganancia por posición monetaria en subsidiarias inflacionarias de Ps. 120 millones en comparación con una ganancia de Ps. 292 millones durante el mismo periodo del año anterior. Estos efectos fueron parcialmente compensados por una disminución en nuestros gastos por intereses, neto, principalmente como resultado de una ganancia en nuestros ingresos por intereses de Ps. 1,866 millones en comparación con una ganancia de Ps. 948 millones que fue impulsado por un aumento en las tasas de interés. Finalmente, registramos una menor pérdida en instrumentos financieros de Ps. 15 millones en comparación con una pérdida de Ps. 581 millones durante el mismo periodo del año anterior. Esto fue impulsado principalmente por una pérdida de valor de mercado registrada durante el primer trimestre de 2022, parcialmente compensada por una ganancia de valor de mercado reconocida durante el segundo trimestre de 2022. De acuerdo con la NIIF 9, a partir del segundo trimestre estamos reconociendo la ganancia o pérdida de cobertura del instrumento de deuda que se está cubriendo utilizando derivados de tasa de interés. Impuestos como porcentaje de la utilidad antes de impuestos fue de 29.6% en comparación con 33.2% durante el mismo periodo de 2022. Esta disminución se debió principalmente a efectos inflacionarios favorables en México e impuestos diferidos. La utilidad neta de la participación controladora aumentó 17.3% para alcanzar Ps. 8,837 millones durante los primeros seis meses de 2023, en comparación con Ps. 7,532 millones durante el mismo periodo del año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por el crecimiento de la utilidad operativa. La utilidad por acción1fue de Ps. 0.53 (La utilidad por unidad fue de Ps. 4.21 y por ADS de Ps. 42.07.). RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIVISIÓN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA (México, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua) Ingresos totales 39,088 34,475 13.4% 15.1% Utilidad bruta 18,635 16,495 13.0% 14.6% Utilidad de operación 6,509 5,727 13.7% 15.1% EBITDA (2) 8,229 7,533 9.2% 10.8% Volumen aumentó 8.9% impulsado por el crecimiento en todos nuestros territorios en la división, incluido el sólido desempeño de México y Guatemala. Estos volúmenes incluyen la adquisición del negocio de agua en garrafón Cristal, excluyendo estas cifras, el volumen aumentó 6.0% en la división y 4.5% en México. Ingresos totales aumentaron 13.4% a Ps. 39,088 millones, impulsado por el crecimiento del volumen y las iniciativas de optimización de ingresos. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por efectos desfavorables de conversión de moneda de la mayoría de nuestras monedas operativas en Centroamérica. Sobre una base comparable, excluyendo los efectos de conversión de moneda, los ingresos totales aumentaron 15.1%. Utilidad bruta aumentó 13.0% a Ps. 18,635 millones y el margen bruto se contrajo 10 puntos base a 47.7%. Esta disminución del margen fue impulsada principalmente por un aumento en los costos de materias primas como edulcorantes y concentrado en México. Estos efectos fueron parcialmente compensados por nuestro crecimiento de ventas, iniciativas favorables de cobertura de materias primas y la apreciación del peso mexicano aplicada a nuestros costos de materias primas denominados en dólares estadounidenses. Sobre una base comparable, la utilidad bruta aumentó 14.6%. Utilidad de operación aumentó 13.7% a Ps. 6,509 millones, y el margen operativo se expandió 10 puntos base a 16.7%, impulsado principalmente por nuestro crecimiento en ingresos y una ganancia cambiaria operativa en México. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por un aumento en los gastos operativos tales como laboral, de mercadotecnia y mantenimiento. Sobre una base comparable, la utilidad de operación aumentó 15.1%. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIVISIÓN SUDAMÉRICA Ingresos totales 22,341 22,835 (2.2%) 20.3% Utilidad bruta 8,632 8,776 (1.6%) 22.1% Utilidad de operación 2,053 1,926 6.6% 31.5% EBITDA (2) 3,209 3,074 4.4% 32.0% Volumen aumentó 3.8%, impulsado por el crecimiento en todos nuestros territorios en la división. Ingresos totales disminuyeron 2.2% a Ps. 22,341 millones. Esta disminución fue impulsada principalmente por efectos de conversión de moneda desfavorables de todas nuestras monedas operativas en la división a pesos mexicanos. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un desempeño operativo positivo que incluye crecimiento de volumen, optimización de ingresos y efectos de mezcla favorables. Sobre una base comparable, los ingresos totales aumentaron 20.3%. Utilidad bruta disminuyó 1.6% a Ps. 8,632 millones y el margen bruto se expandió 20 puntos base a 38.6%. Esta disminución fue impulsada principalmente por aumentos en los costos de las materias primas, como los edulcorantes, que fueron parcialmente compensados por el crecimiento de nuestras ventas, efectos de mezcla favorables y estrategias de cobertura de materias primas. Sobre una base comparable, la utilidad bruta aumentó 22.1%. Utilidad de operación aumentó 6.6% a Ps. 2,053 millones en el segundo trimestre de 2023, resultando en una expansión del margen operativo de 80 puntos base a 9.2%. Este aumento fue impulsado principalmente por eficiencias en los gastos operativos y un aumento en el apalancamiento operativo como resultado del crecimiento del volumen. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por mayores gastos laborales y de mercadotecnia. Sobre una base comparable, la utilidad de operación aumentó 31.5%. DEFINICIONES Volumen es expresado en cajas unidad. Una caja unidad se refiere a 192 onzas de producto terminado (24 porciones de 8 onzas) y, cuando se aplica a fuentes de soda se refiere al volumen de jarabe, polvos y concentrado que se necesita para producir 192 onzas de producto terminado. Transacciones se refiere al número de unidades individuales (ej. una lata o una botella) vendidas, sin importar su tamaño o volumen o si son vendidas de forma individual o en paquete, excepto por fuentes de sodas, que representan múltiples transacciones con base en una medida estándar de 12 onzas de producto terminado. Utilidad de operación es una métrica non-GAAP calculada como “utilidad bruta – gastos operativos – otros gastos operativos, neto + método de participación operativo (utilidad) pérdida en los resultados de asociadas”. EBITDA es una métrica non-GAAP calculada como “utilidad de operación + depreciación + amortización y otros cargos virtuales de operación”. Utilidad por acción es igual a “utilidad / acciones en circulación”. La utilidad por acción (UPA) para todos los períodos se ajusta para dar efecto a la división (split) resultando en 16,806,658,096 de acciones en circulación. Para la comodidad del lector, una unidad KOF UBL está compuesta de 8 acciones (3 acciones de Serie B y 5 acciones de Serie L); la utilidad por unidad es igual a la UPA multiplicada por 8. Cada ADS representa 10 unidades de KOF UBL. COMPARABILIDAD Nuestro término “comparable” significa, con respecto a una comparación año tras año, el cambio de una medida dada excluyendo los efectos de: (i) fusiones, adquisiciones y desinversiones, en este caso la adquisición de CVI en Brasil, integrada a partir de febrero de 2022; y (ii) los efectos de conversión resultantes de los movimientos del tipo de cambio. En la preparación de esta medida, la administración ha utilizado su mejor juicio, estimaciones y supuestos para mantener la comparabilidad. ACERCA DE LA COMPAÑIA Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFUBL | NYSE (ADS), Clave de cotización: KOF | Razón de KOFUBL a KOF = 10:1 Coca-Cola FEMSA presenta informes, incluyendo reportes anuales y otras informaciones a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de conformidad con las normas y los reglamentos de la SEC (que se aplican a los emisores privados extranjeros) y de la BMV. Las presentaciones que hacemos electrónicamente con la SEC y la BMV están disponibles para el público en Internet en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, el sitio web de la BMV en www.bmv.com.mx y nuestro sitio web en www.coca-colafemsa.com. Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas. La Compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 134 marcas a más de 270 millones de consumidores cada día. La empresa comercializa y vende aproximadamente 3.8 mil millones de cajas unidad a través de más de 2 millones de puntos de venta al año. Operando 56 plantas de manufactura y 249 centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina, y, a nivel nacional, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela a través de su inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com. INFORMACIÓN ADICIONAL La información financiera presentada en este reporte fue preparada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño futuro de Coca-Cola FEMSA, que deben ser tomadas como estimados de buena fe de Coca-Cola FEMSA. Estas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible. Los resultados reales están sujetos a eventos futuros e incertidumbres, muchas de las cuales están fuera del control de Coca-Cola FEMSA, y podrían tener un impacto importante en el desempeño de la Compañía. Referencias a “U.S.” son a dólares americanos. Este comunicado de prensa contiene conversiones de ciertas cifras en pesos a dólares estadounidenses únicamente para comodidad del lector. 