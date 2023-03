Desde su lanzamiento, Citroën con su modelo C3 se ha convertido en una excelente opción que ha enamorado a los amantes del buen gusto automotriz, con un diseño vibrante, respaldado por toda una extraordinaria ingeniería mecánica en aspectos técnicos y estándares de calidad mundial, convirtiéndolo en un líder del mercado. Costa Rica. Este nuevo modelo 2023, posee una comodidad que versa con su estilo vanguardista, elegante y aventurero, una combinación ideal para quienes viven la vida al máximo. Su altura libre al suelo de 180 mm, le brinda una comodidad única para lograr una versatilidad en el uso diario del vehículo y las diferentes necesidades de ocio y esparcimiento. Con un look fuerte, el nuevo Citroën C3 inaugura una nueva etapa en materia de diseño dentro de la marca, siendo más fuerte y más dinámico, de la mano a una evolución basada en más potencia y fuerza. Dichos aspectos se ven reflejados en su diseño que implementan formas musculadas y subrayadas por nuevos elementos gráficos, que se inspiran en los códigos de estilo de los SUV, bajo sus colores vivos que proporcionan una personalidad única. “El público costarricense ha encontrado en el Nuevo Citroën C3, no solo un excelente carro por sus prestaciones mecánicas, sino que ha encontrado un hermoso modelo para ser creativos y lograr identificarse con la alegría que comunican sus diversos colores. Sin importar que sean modelos iguales, cada carro tiene un poco de la personalidad del dueño y ha sido muy satisfactorio ver como miles de personas salen no solo con un carro, sino con una manera de expresión personal para disfrutar cada viaje”, comenta Daniel Moya, Gerente Comercial de VEINSA Motors. El Nuevo Citroën C3 no se parece a ningún otro vehículo de su segmento de mercado y posee una flexibilidad que permite desarrollar un gran potencial en cuanto a la personalización del carro, con varias combinaciones exteriores, resaltando sus nuevos aros como elemento llamativo. Su confort interno con capacidad para 5 personas también es único y exclusivo, logrado por el programa de innovación 100% desarrollado por la marca, llamado Citroën Advanced Comfort® y que brinda la posibilidad de una conducción más placentera. Bajo ese programa, es que, en el caso de los asientos, el C3 ofrece una mayor comodidad, tanto en términos visuales como de postura, por su acolchado con efecto gráfico y una sujeción lumbar. Esta innovación se ha extendido a nivel global y ha logrado sobrepasar los estándares de confort con esta inédita manera de recibir a cada pasajero en el mundo que se vive dentro de cada Citroën. Exteriormente, el Nuevo Citroën C3 está dispuesto para la elegancia, por su diseño, y para la aventura, no solo por sus rieles de techo preparados para llevar grandes viajes, sino por su motor 1600 cc VTi de 4 cilindros con 115 hp de potencia y 150 Nm de torque. Toda esa potencia, armonizada con una caja automática de 6 velocidades, capaz de brindar una mayor flexibilidad y tranquilidad al volante. El Nuevo Citroën C3 ofrece una nueva oferta de servicios conectados, más sencilla y clara con el Connect Play (infoentretenimiento), donde posee Apple Carplay y Android Auto, todo inalámbrico sin requerir cable, para una mayor comodidad y bienestar a bordo. Su espacio interno lo hace un carro capaz de adecuarse a diversos planes de viaje, con un amplio maletero de 315 L y una gran guantera de 6,25 L. En cuanto a la seguridad, posee controles electrónicos de tracción y estabilidad. Para más información de Citroën en el país, se pueden visitar las redes sociales de la marca “CitroenCostaRica” en Facebook o “@citroencostarica” en Instagram. Además, para test drive, compra en línea y opciones de personalización del vehículo, se puede visitar todas las agencias VEINSA Motors o la página https://veinsamotors.com Algo más sobre Citroën En el corazón del mercado automotriz, Citroën se ha consolidado desde 1919 como una marca popular en el verdadero sentido de la palabra, haciendo de las personas y su estilo de vida su primera fuente de inspiración. Un remarcado espíritu que ha trabajado como su firma sobre «Nothing moves us like Citroën«, haencarnado automóviles que combinan un diseño único y una comodidad que les ha convertido en punto dereferencia. En 2019, la marca vendió 1 millón de vehículos en más de 90 países, siendo Costa Rica parte de esa cadena bajo la distribución de VEINSA Motors, empresa líder en el mercado automotriz con más de 65 años de operaciones en la región. Algo más sobre VEINSA Motors VEINSA Motors es una de las principales empresas importadoras de vehículos de Costa Rica. Se ha posicionado como una de las agencias con la oferta más completa de todo tipo de automóviles, sedanes, SUV´s y vehículos de trabajo (paneles, camiones y microbuses), representando de manera exclusiva 9 marcas de excelente calidad, y un especial servicio de post venta para el cual posee talleres especializados, manteniendo un stock de repuestos para garantizar que su vehículo cuente siempre con el mejor respaldo y garantía del país. Entre sus marcas está Mitsubishi, Citroën, Ssangyong, los poderosos camiones FUSO y la buseta Rosa, Geely, JMC, Peugeot, Mahindra y Maserati. 