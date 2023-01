En una realidad latente con gran empoderamiento feminino en los negocios y emprendimientos de la región, Shakira puso una frase que resuena y da lugar para analizar. ¿Cuántas mujeres lideran los negocios en Costa Rica? ¿Facturan más o menos que los hombres? La cantante colombiana Shakira, en su última sesión con Bizarap manifestó que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” ¿Cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras ticas? De acuerdo con Alegra.com, plataforma de facturación electrónica para Mipymes líder en Latam, las emprendedoras costarricenses facturan hasta un 12%/ más que los hombres. Emprender es un camino que cada vez más mujeres eligen en el país, debido a las ventajas asociadas a tener un negocio propio: mayor libertad, gestión de los tiempos y muchas veces, mayores ganancias. Según Global Entrepreneurship Monitor, latinoamérica es una de las regiones con mayor emprendedurismo femenino en el mundo. Esto se debe a que la región presenta menores oportunidades de desarrollo para las mujeres en el mercado laboral tradicional; así como también grandes brechas salariales. Situación en las mipymes En Costa Rica, las MiPymes conforman el 97% del tejido empresarial y generan el 35% de los puestos de trabajo. De acuerdo con Alegra.com, la plataforma de gestión y facturación para pequeñas empresas, el 56 % de los emprendimientos costarricenses son fundados por mujeres. De acuerdo con la aplicación de gestión, casi 50% de las emprendedoras ticas se encuentra entre los 30 y 50 años. Dentro de las industrias elegidas por las emprendedoras los más populares son los comercios minoristas, gastronomía e indumentaria. ¿Y en el comercio electrónico? De acuerdo con Alegra Tienda, plataforma de tienda online de Alegra con más de 10.000 tiendas onlines registradas en la región, confirma que la tendencia a vender y facturar en la internet también es territorio femenino. El 63% de tiendas onlines creadas corresponden a emprendedoras mujeres y las ventas están un 76% por arriba de la lograda por tiendas masculinas. “El empoderamiento para crecer y vencer obstáculos es algo que está presente, la situación evolucionó a seguir insistiendo por la igualdad, pero liderando diferentes ámbitos a nivel mundial, en este caso las ventas por internet”, comenta Victoria Marcó, Líder de Marketing de Alegra.com. Nuria Mesalles previous 3 consejos para proyectar el presupuesto de 2023

