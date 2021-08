Economía ¿Hacia dónde van los bancos?

Sin duda, el mundo cambió hace un poco más de un año. No hay sector que no se haya visto obligado a acelerar la digitalización. Por ejemplo, un informe realizado en Panamá por la multinacional VISA explica que el uso de canales de pago no presenciales se incrementó 42%, dada la gran apuesta por el mundo digital en este país. Artículo de opinión Por: Gregorio Patiño, Vicepresidente de Nuevos Negocios en Pragma Ante el auge...