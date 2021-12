Costa RicaNoticias Cómo se debe pagar feriado correspondiente al Día de la Abolición del Ejército

Así se debe pagar feriado correspondiente al “Día de la Abolición del Ejército” Costa Rica. Al tratarse de un feriado de pago no obligatorio, Fiorella Obando, abogada en el área de Derecho Laboral de EY Law explica algunas consideraciones importantes, en relación a esta modalidad de pago: De pago semanal/diario:si no lo labora, su pago no debe ser incluido dentro de su salario. Pero, en caso de laboral dicho día (29 de noviembre), se debe...