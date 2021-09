Tipo de cobertura.



Existen distintos tipos de seguros y cada uno de ellos ofrece diferentes niveles de protección para los asegurados. Antes de escoger un seguro verifique el que mejor satisface sus requerimientos individuales:

Plan Básico: se refiere a los seguros que contemplan solamente las protecciones esenciales en el supuesto de un accidente donde se cause lesiones a terceras personas o daños a la propiedad de terceros, lo que se conoce como responsabilidad civil contra terceros, así como una avería; sin embargo, su alcance no incluye coberturas para robo del vehículo o daños por colisión o vuelco, por ejemplo.

Plan completo: Son los paquetes de mayor protección. Entre sus planes se ofrece protección contra colisión, vuelco, robo parcial o total, además de las coberturas de responsabilidad civil por daños a terceros, asistencia legal, gastos médicos, entre otros.

Verifique siempre cuáles son los montos cubiertos y contra cuáles imprevistos: robo, colisión, vuelco, etc.